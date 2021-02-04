Брэдли Бил превзошёл Майкла Джордана и установил рекорд 50-летия в НБА
Защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил на старте нынешнего регулярного чемпионата набрал не менее 25 очков в 17 играх подряд. Как сообщается в «Твиттере» ESPN Stats, по продолжительности подобной серии он вышел на пятое место в истории НБА, опередив Майкла Джордана.
Также серия Била является самой продолжительной в лиге за последние 50 лет.
«Вашингтон» в своём последнем матче регулярного чемпионата в гостях обыграл «Майами Хит» со счётом 103:100. Самым результативным в составе «Уизардс» стал именно Бил. На его счету 32 очка, 8 подборов и 4 передачи. Ещё 13 баллов в копилку команды принёс Дени Авдия. Лучшую статистику у «Хит» показали Тайлер Хироу (20 очков) и Джимми Батлер (19 очков, 8 подборов и 9 передач).
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