Док Риверс спрогнозировал будущий уровень Ламело Болла

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс поделился мнением о защитнике «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болле, который был назван новичком месяца в Восточной конференции НБА по итогам декабря и января.



«Я думаю, что Болл уже сейчас показывает, кем будет. Он станет потрясающим игроком», — приводит слова Риверса известный журналист Род Бун на своей странице в «Твиттере».



Болл набирал 12,2 очка, 5,9 подбора, 6,1 передачи и 1,4 перехвата в среднем за игру. Ламело, который был выбран на драфте НБА 2020 года под третьим номером, установил новый рекорд лиги, став самым молодым игроком, оформившим трипл-дабл.



Риверс также был признан лучшим тренером Восточной конференций НБА по итогам декабря и января.