Павел Астахов: зарплата в «Химках» выплачивается, но не в полном объёме

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов признал, что у подмосковного клуба возникли проблемы с привлечением финансовых средств и соответственно с выплатой зарплаты по контрактам.
«После Нового года мы испытываем некоторые проблемы с привлечением финансовых средств. Это касается части спонсорских соглашений. Зарплата выплачивается, но не в полном объёме. Всем непросто, это и с бизнесом, и с ковидом связано.
Если посмотреть информацию о долгах грандов — «Барселоны», футбольного «Байера», — то там миллиарды. Очень непростое время для спорта, но мы в ежедневном режиме пытаемся всеми доступными способами исправить ситуацию. Падать до выстрела не собираемся», — приводит слова Астахова ТАСС.
Напомним, в Единой лиге ВТБ «Химки» в 12 матчах одержали шесть побед и занимают 8-е место. В Евролиге команда располагается на последнем, 18-й строчке, имея в активе всего две победы. 15 января руководство «Химок» приняло решение уволить с поста главного тренера Римаса Куртинайтиса, исполняющим его обязанности был назначен Андрей Мальцев.
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