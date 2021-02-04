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Павел Астахов: зарплата в «Химках» выплачивается, но не в полном объёме

Павел Астахов: зарплата в «Химках» выплачивается, но не в полном объёме
Баскетбол / Евролига 0
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Генеральный директор «Химок» Павел Астахов признал, что у подмосковного клуба возникли проблемы с привлечением финансовых средств и соответственно с выплатой зарплаты по контрактам.

«После Нового года мы испытываем некоторые проблемы с привлечением финансовых средств. Это касается части спонсорских соглашений. Зарплата выплачивается, но не в полном объёме. Всем непросто, это и с бизнесом, и с ковидом связано.

Если посмотреть информацию о долгах грандов — «Барселоны», футбольного «Байера», — то там миллиарды. Очень непростое время для спорта, но мы в ежедневном режиме пытаемся всеми доступными способами исправить ситуацию. Падать до выстрела не собираемся», — приводит слова Астахова ТАСС.

Напомним, в Единой лиге ВТБ «Химки» в 12 матчах одержали шесть побед и занимают 8-е место. В Евролиге команда располагается на последнем, 18-й строчке, имея в активе всего две победы. 15 января руководство «Химок» приняло решение уволить с поста главного тренера Римаса Куртинайтиса, исполняющим его обязанности был назначен Андрей Мальцев.

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