«Чтобы поддержать народ». Медаль капитана сборной Беларуси ушла с аукциона по крупной цене

Недавно капитан женской сборной Беларуси Екатерина Снытина выставила на аукцион свою бронзовую медаль Евробаскета-2007, 4 февраля торги завершились. Лот был продан за $ 10,1 тыс.



«Выставила эту медаль на аукцион, чтобы поддержать белорусский народ. Репрессии против спортсменов не прекращаются. Мой народ запугивают, обманывают, унижают. Мне небезразлично будущее моей страны», – приводит слова Снытиной by.tribuna.com.



Ранее сообщалось, что вырученные средства будут переведены в Белорусский фонд спортивной солидарности, задачей которого является поддержка атлетов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси. Речь идёт не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке.