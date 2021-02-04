Владимир Гомельский назвал топ-5 игроков ЦСКА в истории

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский составил несколько рейтингов лучших игроков московского ЦСКА, включая лучшую пятёрку легионеров, а также топ-5 за всю историю выступления красно-синих.
«У меня однозначные ответы. [Лучший] легионер — Джон Роберт Холден, российский игрок — Андрей Кириленко. Пятёрка легионеров — Холден, Траджан Лэнгдон, Рамунас Шишкаускас, Матьяж Смодиш, Виктор Александер. Русская пятёрка — Василий Карасёв, Игорь Куделин, Никита Курбанов, Виктор Хряпа, Александр Каун. За всю историю — Станислав Ерёмин, Сергей Белов, Евгений Коваленко, Анатолий Мышкин, Владимир Андреев», — написал Гомельский на своём сайте.
Напомним, в нынешнем сезоне ЦСКА занимает 2-е место в Единой лиге ВТБ, одержав 10 побед в 13 играх. В Евролиге «армейцы» также расположились на второй строчке с результатом 16-7.
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