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Назван клуб, куда хочет перейти Брэдли Бил

Назван клуб, куда хочет перейти Брэдли Бил
Баскетбол / НБА 0
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Инсайдер НБА Лэндон Бьюфорд поделился информацией о возможном обмене из «Вашингтон Уизардс» защитника Брэдли Била. Журналист говорит, что баскетболист хотел бы оказаться в «Нью-Орлеан Пеликанс».

«Пеликанс» на первом месте в списке предпочтений Била. Об этом мне рассказал источник в лиге. Почему Брэдли не просит об обмене открыто? Он сотрудничает с офисом, чтобы клуб мог получить максимальную выгоду с обмена, поэтому с его стороны звучат правильные слова. В список предпочтений Била также входят «Даллас Маверикс», «Майами Хит» и команды из Лос-Анджелеса», – написал Бьюфорд на своей странице в "Твиттере".

«Вашингтон» в своём последнем матче регулярного чемпионата в гостях обыграл «Майами Хит» со счётом 103:100. Самым результативным в составе «Уизардс» стал именно Бил. На его счету 32 очка, 8 подборов и 4 передачи.

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