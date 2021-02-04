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«Енисей» разгромил «Астану» в Единой лиге ВТБ

«Енисей» разгромил «Астану» в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Нур-Султане в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местная «Астана» принимала красноярский «Енисей».

Первая четверть прошла в равной борьбе, по её итогам чуть сильнее оказались хозяева паркета — 17:16. Вторая четверть мало чем отличалась от первой, однако сильнее оказались уже игроки «Енисея», с точно таким же счётом. К большому перерыву на табло был паритет — 33:33.

Во многом определяющей в матче стала третья четверть, в которой «Енисей» совершил рывок и оторвался от «Астаны» на пять очков — 49:44. В заключительном игровом отрезке гости оказались намного сильнее — 29:16 по итогам десятиминутки и 78:60 в пользу «Енисея» по итогам встречи.

Самым результативным в составе победителей стал Лейтон Хэммондс, набравший 13 очков. У «Астаны» 14 очков набрал Майкл Томпсон.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
04 февраля 2021, четверг. 16:30 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Окончен
60 : 78
Енисей
Красноярск, Россия
Астана: Томпсон - 14, Бажин - 12, Марбл - 9, Томас - 8, Хилл - 8, Гаврилов - 7, Мейерс - 2, Марчук, Мурзагалиев, Пан, Пономарев, Щербак
Енисей: Хэммондс - 13, Мэтьюс - 11, Хог - 10, М. Кулагин - 9, Джонсон - 8, Комиссаров - 8, Якушин - 8, Бэттл - 5, Попов - 4, Митусов - 2
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