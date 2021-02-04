«Енисей» разгромил «Астану» в Единой лиге ВТБ

В Нур-Султане в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местная «Астана» принимала красноярский «Енисей».



Первая четверть прошла в равной борьбе, по её итогам чуть сильнее оказались хозяева паркета — 17:16. Вторая четверть мало чем отличалась от первой, однако сильнее оказались уже игроки «Енисея», с точно таким же счётом. К большому перерыву на табло был паритет — 33:33.



Во многом определяющей в матче стала третья четверть, в которой «Енисей» совершил рывок и оторвался от «Астаны» на пять очков — 49:44. В заключительном игровом отрезке гости оказались намного сильнее — 29:16 по итогам десятиминутки и 78:60 в пользу «Енисея» по итогам встречи.



Самым результативным в составе победителей стал Лейтон Хэммондс, набравший 13 очков. У «Астаны» 14 очков набрал Майкл Томпсон.