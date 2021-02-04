Женская сборная России разгромила Эстонию с разницей 44 очка в квалификации Евро

В Оренбурге в матче квалификации чемпионата Европы по баскетболу среди женщин встречались команды России и Эстонии.



Первая четверть прошла под диктовку российской команды — хозяйки паркета повели по итогам первой десятиминутки со счётом 23:11. Во второй четверти сильнее также оказались россиянки, позволившие соперницам набрать всего семь очков за 10 минут. Фактически к большому перерыву исход встречи уже был предрешён — счёт на табло был 45:18.



В третьей четверти россиянки увеличили преимущество до 41 очка, а в заключительном игровом отрезке поставили точку в разгроме — 79:35 в пользу сборной России.



Самой результативной в составе победительниц стала набравшая 17 очков Раиса Мусина. Дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов на счету Марии Вадеевой. В составе сборной Эстонии 17 очков набрала Кадри Ласс.