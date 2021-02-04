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Женская сборная России разгромила Эстонию с разницей 44 очка в квалификации Евро

Женская сборная России разгромила Эстонию с разницей 44 очка в квалификации Евро
Баскетбол / Сборная России 0
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В Оренбурге в матче квалификации чемпионата Европы по баскетболу среди женщин встречались команды России и Эстонии.

Первая четверть прошла под диктовку российской команды — хозяйки паркета повели по итогам первой десятиминутки со счётом 23:11. Во второй четверти сильнее также оказались россиянки, позволившие соперницам набрать всего семь очков за 10 минут. Фактически к большому перерыву исход встречи уже был предрешён — счёт на табло был 45:18.

В третьей четверти россиянки увеличили преимущество до 41 очка, а в заключительном игровом отрезке поставили точку в разгроме — 79:35 в пользу сборной России.

Самой результативной в составе победительниц стала набравшая 17 очков Раиса Мусина. Дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов на счету Марии Вадеевой. В составе сборной Эстонии 17 очков набрала Кадри Ласс.

ЧЕ-2021 (ж) - квалификация. Группа C. 5-й тур
04 февраля 2021, четверг. 17:30 МСК
Россия
Окончен
79 : 35
Эстония
Россия: Мусина - 17, Кирильчук - 14, Комарова - 13, Вадеева - 11, Burovaya - 5, Голдырева - 5, Абайбурова - 4, Шилова - 4, Marchenkova - 2, Тихоненко - 2, Шабанова - 2, Намок
Эстония: Ласс - 17, Сепп - 5, Андерсон - 4, Покк - 3, Пульк - 3, Адлер - 2, Косарева - 1, Gontsarova, Oinits, Svilberg, Üprus, Свильберг
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