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«Хьюстон» выставил на обмен Виктора Оладипо

«Хьюстон» выставил на обмен Виктора Оладипо
Баскетбол / НБА 0
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Команда НБА «Хьюстон Рокетс» готов расстаться с защитником Виктором Оладипо, сообщает инсайдер ESPN Тим Бонтемпс. По словам источника, клуб открыт для предложений об обмене 28-летнего баскетболиста.

Напомним, Оладипо стал игроком «Хьюстона» после масштабного обмена с участием нескольких команд, затеянного ради перехода теперь уже бывшего лидера «Рокетс» Джеймса Хардена в «Бруклин Нетс».

Оладипо начинал сезон в составе «Индианы Пэйсерс». В Индианаполисе выступал с 2017 года и в определённый момент стал лидером команды, но после тяжёлой травмы показатели баскетболиста упали. До перехода в «Хьюстон» он принял участие в 9 матчах, набирая в них 20,0 очка, собирая 5,7 подбора и отдавая 4,2 передачи.

В составе «Хьюстона» Оладипо сыграл в восьми матчах, набирая в них 20,8 очка, собирая 4,5 подбора и отдавая 5,1 передачи.

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