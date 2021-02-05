ЦСКА в двух овертаймах проиграл «Валенсии», Майк Джеймс набрал 37 очков

Завершился матч 24-го тура Евролиги, в котором «Валенсия» встречалась с ЦСКА. Игра прошла в Валенсии на стадионе «Фуэнте де Сан-Луис» и завершилась победой испанского клуба после двух овертаймов со счётом 105:103.

Лучшей результативностью в составе ЦСКА отличился Майк Джеймс, записав в свой актив 37 очков. Йоханнес Фойгтман набрал 17 очков.

Самыми результативными в составе испанского клуба стали Клемен Препелич и Никола Калинич, набрав по 22 очка. Мартин Херманнссон записал на свой счёт 17 очков.

«Валенсия» прервала трёхматчевую серию поражений. ЦСКА в свою очередь потерпел второе поражение подряд.

В следующем туре Евролиги ЦСКА встретится с «Панатинаикосом», а «Валенсия» проведёт матч с «Реалом». Оба матча пройдут 19 февраля.