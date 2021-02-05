ЦСКА в двух овертаймах проиграл «Валенсии», Майк Джеймс набрал 37 очков
Завершился матч 24-го тура Евролиги, в котором «Валенсия» встречалась с ЦСКА. Игра прошла в Валенсии на стадионе «Фуэнте де Сан-Луис» и завершилась победой испанского клуба после двух овертаймов со счётом 105:103.
Лучшей результативностью в составе ЦСКА отличился Майк Джеймс, записав в свой актив 37 очков. Йоханнес Фойгтман набрал 17 очков.
Самыми результативными в составе испанского клуба стали Клемен Препелич и Никола Калинич, набрав по 22 очка. Мартин Херманнссон записал на свой счёт 17 очков.
«Валенсия» прервала трёхматчевую серию поражений. ЦСКА в свою очередь потерпел второе поражение подряд.
В следующем туре Евролиги ЦСКА встретится с «Панатинаикосом», а «Валенсия» проведёт матч с «Реалом». Оба матча пройдут 19 февраля.
Евролига. Регулярный чемпионат. 24-й тур
04 февраля 2021, четверг. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
105 : 103
ОТ
ЦСКА
Москва, Россия
Валенсия: Калинич - 22, Препелич - 22, Херманнссон - 17, Дублевич - 14, Тоби - 9, Лабери - 8, Маринкович - 8, ван Россом - 5, Деррик Уильямс, Прадилья, Пуэрто, Феррандо
ЦСКА: Джеймс - 37, Фойгтман - 19, Курбанов - 17, Боломбой - 10, Стрелниекс - 8, Хэкетт - 8, Антонов - 2, Хиллиард - 2, Кочергин, Ухов, Хоменко
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