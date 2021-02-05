Димитрис Итудис высказался о поражении ЦСКА в матче с двумя овертаймами против «Валенсии»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением после матча 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Валенсией» (103:105 2 ОТ).
«Мне бы хотелось поздравить команду за ту страсть и энергию, которые мы продемонстрировали на площадке. Несмотря на обстоятельства, с которыми мы имеем дело, в этой игре всё решалось в последний момент. Поздравления «Валенсии», в итоге победа досталась им. Всё могло сложиться иначе. Если бы победили мы, то такой результат тоже был бы справедливым.
Не хочу анализировать незначительные детали – или существенные детали. В целом мы довольны, потому что сражались. Мы хотели победить в этом матче. Но иногда всё складывается не в вашу пользу. Но мы выходим из ситуации, в которой оказались как команда, как единое целое, и будем расти дальше. Мы на правильном пути», – приводит слова Итудиса официальный сайт Евролиги.
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