«Майами» и «Хьюстон» потеряли ведущих игроков ротации

Как сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Шэмс Чарания, тренерский штаб «Майами Хит» в ближайшее время вновь не сможет рассчитывать на защитника Эйвери Брэдли, который выбыл из строя на 3-4 недели из-за повреждения правой голени.

Брэдли получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс» (100:103). Эйвери уже пропустил 11 игр своей команды в текущем сезоне. В 10 встречах, когда Брэдли выходил на паркет, он в среднем набирал 8,5 очка за матч.



По информации ESPN, получил травму и форвард «Хьюстон Рокетс» Кристиан Вуд. Он повредил правый голеностоп в третьей четверти матча с «Мемфис Гриззлиз» (115:103).

Вуд с трудом покинул площадку. В подтрибунное помещение его увезли на кресле-коляске. За 20 минут Кристиан успел набрать 17 очков.