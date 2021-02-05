«Майами» и «Хьюстон» потеряли ведущих игроков ротации

Как сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Шэмс Чарания, тренерский штаб «Майами Хит» в ближайшее время вновь не сможет рассчитывать на защитника Эйвери Брэдли, который выбыл из строя на 3-4 недели из-за повреждения правой голени.
Брэдли получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс» (100:103). Эйвери уже пропустил 11 игр своей команды в текущем сезоне. В 10 встречах, когда Брэдли выходил на паркет, он в среднем набирал 8,5 очка за матч.
По информации ESPN, получил травму и форвард «Хьюстон Рокетс» Кристиан Вуд. Он повредил правый голеностоп в третьей четверти матча с «Мемфис Гриззлиз» (115:103).
Вуд с трудом покинул площадку. В подтрибунное помещение его увезли на кресле-коляске. За 20 минут Кристиан успел набрать 17 очков.
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