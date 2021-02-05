Шакил О'Нил: «Далласу» нужен кто-то чуть лучше Дончича. Брэдли Бил или Расселл Уэстбрук

Легендарный центровой, бывшая звезда НБА Шакил О'Нил перед матчем регулярного чемпионата НБА между «Даллас Маверикс» и «Голден Стэйт Уорриорз» поделился мнением о том, за счёт чего техасский клуб может стать лучше.



«Им нужен парень, который так же хорош, как Лука, но немного лучше… как Брэдли Бил или Расселл Уэстбрук», – приводит слова О’Нила NBA Central в «Твиттере».



«Уорриорз» на выезде разгромили «Маверикс» со счётом 147:116. Лучшими в составе победителей были Келли Убре (40 очков и 8 подборов), Стефен Карри (28 очков) и Эндрю Уиггинс (18 очков). Также дабл-дабл оформил Дрэймонд Грин (11 очков и 15 подборов). У «Далласа» самыми результативными на паркете стали Дончич (27 очков), Кристапс Порзингис (25 очков) и Тим Хардуэй (19 очков).