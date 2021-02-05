«Да пошёл ты». Марк Кьюбан отреагировал на слова эксперта, назвавшего Дончича нытиком
Главный тренер «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан возмутился словами инсайдера ESPN Зака Лоу, который заявил, что словенский разыгрывающий техасцев Лука Дончич превратился в одного из главных нытиков НБА.
«Да пошёл ты, Зак Лоу. Ни черта ты не знаешь», – сказал Кьюбан в программе VICE TV, его слова цитирует SportsRush.
«Маверикс» в своей последней игре разгромно проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 116:147. Лучшими в составе победителей были Келли Убре (40 очков и 8 подборов), Стефен Карри (28 очков), Эндрю Уиггинс (18 очков). Также дабл-дабл оформил Дрэймонд Грин (11 очков и 15 подборов). У «Далласа» самыми результативными на паркете стали Дончич (27 очков), Кристапс Порзингис (25 очков), Тим Хардуэй (19 очков).
Эксперт: Лука Дончич стал одним из самых больших нытиков в НБА
Рекомендуем вам
- 5 февраля 2021
-
14:03
-
13:31
-
12:50
-
11:53
-
11:10
-
10:04
-
09:54
-
09:43
-
09:24
-
08:49
-
08:23
-
07:12
-
01:30
-
01:16
- 4 февраля 2021
-
23:39
-
21:59
-
20:49
-
19:11
-
18:14
-
17:58
-
16:41
-
16:13
-
15:18
-
14:48
-
14:36
-
13:57
-
13:48
-
12:57
-
11:54
-
11:42
-
11:12
-
10:52
-
10:09
-
09:38
-
09:26
Партнерский контент
Рекомендуем вам