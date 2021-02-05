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Сборная США продавливает важное изменение в систему Олимпиады

Сборная США продавливает важное изменение в систему Олимпиады
Баскетбол / Прочие турниры 0
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Генеральный менеджер сборной США Джерри Коланджело обратился с инициативой по изменению правил в Международный олимпийский комитет и ФИБА, сообщает ESPN.

Он просит изменить правила относительно того, когда организаторам должны быть предоставлены составы команд, участвующих в Играх. Обычно они составляются за несколько недель до начала соревнований. Однако в этом году между плей-офф НБА и стартом олимпийского турнира пройдёт короткий временной промежуток. Команда США также попросила разрешить изменения в составе даже во время Игр.

«Сейчас необычные времена. Формировать составы к определённой дате бессмысленно. Мы призываем к гибкости, позволяющей заменять игроков даже в последний момент, чтобы на площадку могли выйти лучшие. Это касается не только нас, но и всех стран», — заявил Коланджело.

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