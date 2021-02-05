Шакил О'Нил назвал современного игрока, на которого обращал бы внимание в детстве

Легендарный игрок НБА Шакил О'Нил, ныне выступающий телеэкспертом, рассказал, что лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард достоин того, чтобы подрастающее поколение уделяло ему большее внимание. По словам О'Нила, если бы он был ребёнком, то пристально бы наблюдал именно за Каваем.

«Мне бы хотелось быть сейчас ребёнком. Я бы наблюдал за Каваем. Он играет в собственном темпе. Не все способны прыгать так, как Леброн, или делать то, что делал Уэйд. Но если вы играете в своём темпе, то можете это делать. Так что скажу всем подрастающим ребятам, чтобы они следили за Леонардом. Вам нужно следить за такой суперзвездой», — приводит слова О'Нила Sports Illustrated.

Леонард — двукратный чемпион НБА и двукратный MVP финала НБА.