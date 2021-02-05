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Леброн Джеймс разрешил спор с фотографом, который требовал у него $ 1 млн

Леброн Джеймс разрешил спор с фотографом, который требовал у него $ 1 млн
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и фотограф Стивен Митчелл мирно разрешили спор, который был затеян последним. Напомним, Митчелл намеревался взыскать с баскетболиста $ 1 млн в судебном порядке, так как Леброн в одном из постов в социальной сети использовал фотоснимок со своим изображением, не указав, что его автором является Митчелл.

В итоге стороны пришли к мировому соглашению, детали которого не раскрываются.

«Стороны пришли к общему знаменателю, на которых все требования заканчиваются. Сейчас сторонам требуется 21 день, чтобы прийти к письменному соглашению», — сказано в сообщении.

Предметом споров стало фото, на котором Леброн Джейм вколачивает данк в форме «Лос-Анджелес Лейкерс».

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