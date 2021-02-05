«Зенит» проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги
В Стамбуле прошёл матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Фенербахче» принимал «Зенит». Первая четверть прошла в равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло — 25:25. Во второй десятиминутке хозяева прибавили, благодаря чему на большой перерыв ушли в статусе лидеров — 47:43.
В третьей четверти петербуржцы сократили отставание до минимума — 65:66, но в заключительном игровом отрезке подопечные Кокошкова прибавили и оформили победу — 92:84.
Самым результативным в составе победителей стал Нандо де Коло, собравший коллекцию из 24 очков, 3 подборов и 7 передач. 19 очков — в активе Марко Гудурича. У «Зенита» лучшим стал Уилл Томас, у него 21 очко и 6 подборов. 14 очков набрал Кей Си Риверс.
Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур
05 февраля 2021, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
92 : 84
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Фенербахче: де Коло - 24, Гудурич - 19, Веселы - 16, Пьерр - 8, Улановас - 8, Браун - 5, Махмутоглу - 5, Эдди - 3, Бартель - 2, Дювериоглу - 2, О'Куинн, Переc
Зенит: Томас - 21, Риверс - 14, Бэрон - 13, Гудайтис - 11, Пангос - 10, Зубков - 5, Понитка - 4, Трушкин - 4, Пушков - 2, Захаров, Фридзон, Холлинс
Рекомендуем вам
- 5 февраля 2021
-
23:37
-
22:42
-
21:54
-
20:32
-
19:05
-
17:28
-
15:43
-
15:18
-
14:03
-
13:31
-
12:50
-
11:53
-
11:10
-
10:04
-
09:54
-
09:43
-
09:24
-
08:49
-
08:23
-
07:12
-
01:30
-
01:16
- 4 февраля 2021
-
23:39
-
21:59
-
20:49
-
19:11
-
18:14
-
17:58
-
16:41
-
16:13
-
15:18
-
14:48
-
14:36
-
13:57
-
13:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам