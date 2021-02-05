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«Зенит» проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги

«Зенит» проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

В Стамбуле прошёл матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Фенербахче» принимал «Зенит». Первая четверть прошла в равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло — 25:25. Во второй десятиминутке хозяева прибавили, благодаря чему на большой перерыв ушли в статусе лидеров — 47:43.

В третьей четверти петербуржцы сократили отставание до минимума — 65:66, но в заключительном игровом отрезке подопечные Кокошкова прибавили и оформили победу — 92:84.

Самым результативным в составе победителей стал Нандо де Коло, собравший коллекцию из 24 очков, 3 подборов и 7 передач. 19 очков — в активе Марко Гудурича. У «Зенита» лучшим стал Уилл Томас, у него 21 очко и 6 подборов. 14 очков набрал Кей Си Риверс.

Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур
05 февраля 2021, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
92 : 84
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Фенербахче: де Коло - 24, Гудурич - 19, Веселы - 16, Пьерр - 8, Улановас - 8, Браун - 5, Махмутоглу - 5, Эдди - 3, Бартель - 2, Дювериоглу - 2, О'Куинн, Переc
Зенит: Томас - 21, Риверс - 14, Бэрон - 13, Гудайтис - 11, Пангос - 10, Зубков - 5, Понитка - 4, Трушкин - 4, Пушков - 2, Захаров, Фридзон, Холлинс
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