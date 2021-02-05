«Зенит» проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги

В Стамбуле прошёл матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Фенербахче» принимал «Зенит». Первая четверть прошла в равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло — 25:25. Во второй десятиминутке хозяева прибавили, благодаря чему на большой перерыв ушли в статусе лидеров — 47:43.

В третьей четверти петербуржцы сократили отставание до минимума — 65:66, но в заключительном игровом отрезке подопечные Кокошкова прибавили и оформили победу — 92:84.

Самым результативным в составе победителей стал Нандо де Коло, собравший коллекцию из 24 очков, 3 подборов и 7 передач. 19 очков — в активе Марко Гудурича. У «Зенита» лучшим стал Уилл Томас, у него 21 очко и 6 подборов. 14 очков набрал Кей Си Риверс.