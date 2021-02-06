«Реал» с разницей "-20" проиграл «Басконии»,«Милан» уступил АСВЕЛу

В Мадриде завершился матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Реал» принимал «Басконию».

Команда из Витории здорово провела первую четверть, уже после первой четверти «Баскония» лидировала с преимуществом в 13 очков — 28:15. К большому перерыву «Реал» сократил отставание до трёх баллов — 34:37. Но во второй половине встречи «Баскония» снова перехватила инициативу. В итоге гости оформили победу с разгромным счётом — 84:64.

Среди других матчей игрового дня отдельно стоит упомянуть выездное поражение «Милана» от АСВЕЛа — 69:78.

Отметим также победу «Баварии» над «Альбой» в результативном матче с овертаймом — 101:95, и выездной успех «Панатинаикоса» в противостоянии с принципиальным соперником в лице «Олимпиакоса» (88:77).