«Реал» с разницей "-20" проиграл «Басконии»,«Милан» уступил АСВЕЛу
В Мадриде завершился матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Реал» принимал «Басконию».
Команда из Витории здорово провела первую четверть, уже после первой четверти «Баскония» лидировала с преимуществом в 13 очков — 28:15. К большому перерыву «Реал» сократил отставание до трёх баллов — 34:37. Но во второй половине встречи «Баскония» снова перехватила инициативу. В итоге гости оформили победу с разгромным счётом — 84:64.
Евролига. Регулярный чемпионат. 24-й тур
05 февраля 2021, пятница. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
64 : 84
Баскония
Витория, Испания
Реал Мадрид: Абальде - 12, Дек - 8, Алосен - 7, Козёр - 7, Тавареш - 6, Тайус - 6, Фернандес - 6, Льюль - 5, Томпкинс - 5, Гаруба Алари - 2, Тишма, Тэйлор
Баскония: Полонара - 18, Питерс - 16, Гедрайтис - 14, Вильдоса - 13, Джекири - 9, Хенри - 6, Седекерскис - 4, Диоп - 2, Фалл - 2, Зоран Драгич, Куруцс, Райэсте
Среди других матчей игрового дня отдельно стоит упомянуть выездное поражение «Милана» от АСВЕЛа — 69:78.
Евролига. Регулярный чемпионат. 23-й тур
05 февраля 2021, пятница. 22:45 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
78 : 69
Олимпия Милан
Милан, Италия
АСВЕЛ: Лайти - 16, Ябуселе - 14, Коул - 12, Фалль - 12, Ховард - 9, Дьо - 5, Бако - 4, Лякомб - 2, Нуа - 2, Стразель - 2, Хэйс
Олимпия Милан: Шилдс - 18, Ледей - 14, Дилэйни - 9, Пантер - 9, Ролл - 6, Хайнс - 6, Тарчевски - 4, Датоме - 3, Билига, Мораскини, Моретти, Чинчиарини
Отметим также победу «Баварии» над «Альбой» в результативном матче с овертаймом — 101:95, и выездной успех «Панатинаикоса» в противостоянии с принципиальным соперником в лице «Олимпиакоса» (88:77).
Евролига. Регулярный чемпионат. 24-й тур
05 февраля 2021, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
101 : 95
ОТ
Альба
Берлин, Германия
Бавария: Рейнольдс - 24, Болдуин - 21, Лучич - 20, Ципсер - 20, Сили - 10, Уэйлер-Бэбб - 4, Флаккадори - 2, Гист, Грант, Джедович, Джонсон, Радошевич
Альба: Фонтеккио - 21, Ламмерс - 20, Ло - 16, Олинде - 11, Эрикссон - 11, Тиман - 7, Маттиссек - 5, Сикма - 3, Делов - 1, Никич, Шнайдер
Евролига. Регулярный чемпионат. 23-й тур
05 февраля 2021, пятница. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
77 : 88
Панатинаикос
Афины, Греция
Олимпиакос: Маккиссик - 20, Мартин - 11, Слукас - 9, Принтезис - 8, Эллис - 7, Харрисон - 6, Дженкинс - 5, Жан-Шарль - 5, Спанулис - 4, Ларенцакис - 2, Николаидис, Харалампопулос
Панатинаикос: Сент-Рос - 20, Бохоридис - 15, Митоглу - 15, Уайт - 12, Бентил - 10, Папаяннис - 8, Папапетру - 5, Каселакис - 3, Дипларос, Мэк, Огюст, Фостер
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