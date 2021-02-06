Никола Вучевич повторил достижение Шакила О'Нила

Центровой «Орландо Мэджик» Никола Вучевич в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Буллз» собрал впечатляющий дабл-дабл из 43 очков и 19 подборов. Таким образом, он стал третьим в истории игроком «Орландо», кто собрал дабл-дабл с такими показателями. Ранее подобное удавалось легендарному Шакилу О'Нилу и многократному участнику Матча всех звёзд Дуайту Ховарду, сообщает ESPN & Stats на странице в «Твиттере».

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Напомним, усилия Вучевича помогли его команде одержать победу в матче с «Чикаго» — 123:119. После 23 матчей регулярного чемпионата «Мэджик» занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.