Никола Вучевич повторил достижение Шакила О'Нила
Центровой «Орландо Мэджик» Никола Вучевич в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Буллз» собрал впечатляющий дабл-дабл из 43 очков и 19 подборов. Таким образом, он стал третьим в истории игроком «Орландо», кто собрал дабл-дабл с такими показателями. Ранее подобное удавалось легендарному Шакилу О'Нилу и многократному участнику Матча всех звёзд Дуайту Ховарду, сообщает ESPN & Stats на странице в «Твиттере».
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
Напомним, усилия Вучевича помогли его команде одержать победу в матче с «Чикаго» — 123:119. После 23 матчей регулярного чемпионата «Мэджик» занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
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