Седокова показала себя и Тимму в юношеские годы
Известная поп-исполнительница и телеведущая Анна Седокова, состоящая в браке с форвардом «Химок» Янисом Тиммой, показала себя и своего избранника в юношеские годы. В «сториз» на своей странице в «Инстаграме» Седокова выложила короткий ролик, на котором видны старые снимки Анны и Яниса.
Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.
В минувшем году пара оформила отношения официально.
Рекомендуем вам
- 6 февраля 2021
-
11:33
-
10:42
-
10:29
-
09:50
-
09:36
-
08:50
-
06:32
-
00:54
- 5 февраля 2021
-
23:37
-
22:42
-
21:54
-
20:32
-
19:05
-
17:28
-
15:43
-
15:18
-
14:03
-
13:31
-
12:50
-
11:53
-
11:10
-
10:04
-
09:54
-
09:43
-
09:24
-
08:49
-
08:23
-
07:12
-
01:30
-
01:16
- 4 февраля 2021
-
23:39
-
21:59
-
20:49
-
19:11
-
18:14
Партнерский контент
Рекомендуем вам