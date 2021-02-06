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Седокова показала себя и Тимму в юношеские годы

Седокова показала себя и Тимму в юношеские годы
Баскетбол / Евролига 0

Известная поп-исполнительница и телеведущая Анна Седокова, состоящая в браке с форвардом «Химок» Янисом Тиммой, показала себя и своего избранника в юношеские годы. В «сториз» на своей странице в «Инстаграме» Седокова выложила короткий ролик, на котором видны старые снимки Анны и Яниса.

Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.

В минувшем году пара оформила отношения официально.

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