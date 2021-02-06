Соколовский назвал неожиданную сильнейшую команду Евролиги. Это не ЦСКА и «Барселона»

Заслуженный тренер России, чемпион Европы, председатель тренерского совета БК «Самара» Борис Соколовский высоко оценил потенциал «Фенербахче», который в 24-м туре регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Зенит» (92:84).

«Зенит» заслужил самые хорошие отзывы. Просто «Фенербахче» сейчас очень хорош, у них сумасшедший потенциал. В начале сезона стамбульцы показывали нестабильную игру, были во второй половине турнирной таблицы. Были даже призывы турецких болельщиков уволить Игора Кокошкова. Но он очень талантливый тренер, всегда основательно подходит к работе. Он долго выстраивал все процессы, взаимодействия в команде, и сейчас мы видим результат. У «Фенера» девять побед подряд. Серб умело варьирует состав, дает поиграть всем игрокам ростера, причем почти без потери качества. То же самое сегодня делал и Хавьер Паскуаль. Если сравнивать качество игры «Фенербахче» и «Зенита» с «Валенсией» и ЦСКА, которые встречались 4 февраля, могу сказать, что стамбульцы и питерцы показывают более разнообразный баскетбол. При всем уважении к ЦСКА, сейчас они в игровом кризисе.

Могу сказать, что Игор Кокошков — тренер с большой буквы. Победа Словении на Евробаскете-2017, отличная многолетняя работа в НБА говорят сами за себя. На мой взгляд, боссам «Финикса» просто не хватило терпения. Он выстроил бы систему во втором сезоне, и клуб боролся бы за место в плей-офф. Тогда бы он был не просто первым европейским тренером, возглавившим клуб НБА, но и первым успешным европейским наставником. Но в США не дают много шансов чужакам. В Евролиге же он подтверждает свой высочайший уровень. «Фенербахче» — один из главных претендентов на выход в «Финал четырех»? Я бы сказал, что сейчас это сильнейшая команда Евролиги. Даже «Барселона» не может похвастаться такой стабильностью. Хотя состав у каталонцев не менее звёздный", — цитируют Соколовского «Известия».