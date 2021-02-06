Соколовский спрогнозировал 8 участников плей-офф Евролиги, назвав два российских клуба

Заслуженный тренер России чемпион Европы председатель тренерского совета БК «Самара» Борис Соколовский спрогнозировал восьмёрку участников плей-офф Евролиги сезона-2020/2021.
«Насколько «Зениту» не хватает Алекса Пойтресса? Очень сильно. Гудайтис — тяжеловат, несмотря на то что порой проявляет чудеса подвижности. Пушков — лёгкий центровой, больше четвертый номер. Ему тяжело биться в трехсекундной зоне. За счет Пойтресса Паскуаль мог уравновесить переднюю линию. Он был опорным игроком системы. Надеюсь, он скоро вернется в строй. Мне кажется, клуб из Санкт-Петербурга обосновался в Евролиге всерьёз и надолго. Если говорить про текущий сезон, не сомневаюсь, что они попадут в топ-8. Кто еще? «Фенербахче», «Барселона», ЦСКА, «Анадолу Эфес», «Милан», «Реал». Последней назову «Баварию», которая заметно прибавила с приходом Андреа Тринкьери. Маловероятно, что «Жальгирис», «Баскония» и «Валенсия» смогу потеснить кого-то из этих команд», — цитируют Соколовского «Известия».
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