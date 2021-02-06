«Не уважаю как игрока». Гомельский — о теоретическом переходе Мотеюнаса в ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос одного из читателей своего сайта, который предположил, что на место травмированного центрового Николы Милутинова ЦСКА следует подписать Донатаса Мотеюнаса.

«Не уважаю Мотеюнаса как игрока. Безвольный и бесхарактерный», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, не так давно стало известно, что ЦСКА лишился Николы Милутинова до конца сезона. Что касается Мотеюнаса, то литовец — 20-й номер драфта НБА 2011 года. За океаном он защищал цвета «Хьюстон Рокетс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Сан-Антонио Спёрс». В регулярных чемпионатах провёл 251 матч, набирая 7,3 очка и собирая 3,8 подбора. В последние годы Мотеюнас выступает в чемпионате Китая.