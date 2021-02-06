Назван главный сторонник проведения Матча звёзд среди игроков НБА

Руководство НБА и профсоюз игроков в ближайшие дни должны определиться с регламентом проведения Матча всех звёзд, который в нынешнем году пройдёт в Атланте (штат Джорджия, США). В среде игроков нет единого мнения по поводу необходимости проведения Звёздного уик-энда в то время, когда мир страдает от пандемии коронавируса. Против Матча звёзд уже высказались Леброн Джеймс, Яннис Адетокунбо, Кемба Уокер и многие другие.
Главным же сторонником проведения матча является опытный ветеран защитник «Финикс Санз» Крис Пол. Баскетболист ратует за то, чтобы часть выручки от Матча звёзд пошла в пользу учебных заведений, где преобладает темнокожий состав учащихся, сообщает ESPN.
Вероятнее всего, лига в скором времени установит правила, согласно которым, участие в уик-энде не будет обязательным, что позволит звёздам лиги отказаться от приезда в Атланту. Такие же правила действовали и во время доигровки минувшего сезона. Тогда приезд в «пузырь» в Орландо был добровольным.
- 6 февраля 2021
-
17:30
-
16:50
-
16:00
-
15:10
-
14:40
-
14:00
-
13:26
-
12:18
-
11:33
-
10:42
-
10:29
-
09:50
-
09:36
-
08:50
-
06:32
-
00:54
- 5 февраля 2021
-
23:37
-
22:42
-
21:54
-
20:32
-
19:05
-
17:28
-
15:43
-
15:18
-
14:03
-
13:31
-
12:50
-
11:53
-
11:10
-
10:04
-
09:54
-
09:43
-
09:24
-
08:49
-
08:23