Назван главный сторонник проведения Матча звёзд среди игроков НБА

Руководство НБА и профсоюз игроков в ближайшие дни должны определиться с регламентом проведения Матча всех звёзд, который в нынешнем году пройдёт в Атланте (штат Джорджия, США). В среде игроков нет единого мнения по поводу необходимости проведения Звёздного уик-энда в то время, когда мир страдает от пандемии коронавируса. Против Матча звёзд уже высказались Леброн Джеймс, Яннис Адетокунбо, Кемба Уокер и многие другие.

Главным же сторонником проведения матча является опытный ветеран защитник «Финикс Санз» Крис Пол. Баскетболист ратует за то, чтобы часть выручки от Матча звёзд пошла в пользу учебных заведений, где преобладает темнокожий состав учащихся, сообщает ESPN.

Вероятнее всего, лига в скором времени установит правила, согласно которым, участие в уик-энде не будет обязательным, что позволит звёздам лиги отказаться от приезда в Атланту. Такие же правила действовали и во время доигровки минувшего сезона. Тогда приезд в «пузырь» в Орландо был добровольным.