Дрэймонд Грин: одна из суперзвёзд НБА сейчас в плохой форме
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отметил, что одна из звёзд НБА находится в плохой форме в связи с трудностями, связанными с сезоном-2019/2020.
«Не хочу ни на кого наговаривать, но говорю об одной суперзвезде, никогда ранее не видел его в плохой форме. Но сейчас он не в лучшей форме. Учитывая „пузырь“ и всё остальное, это был сложный сезон. Многим приходится непросто после прошлого сезона», — приводит слова Дрэймонда Грина Reddit.
Напомним, сезон-2019/2020 в НБА был остановлен в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. 31 июля 2020 года регулярный сезон возобновился в «пузыре» в Орландо (США).
Новый сезон лиги стартовал 22 декабря 2020 года и продлится до июля 2021 года.
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