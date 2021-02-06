Дрэймонд Грин: одна из суперзвёзд НБА сейчас в плохой форме

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отметил, что одна из звёзд НБА находится в плохой форме в связи с трудностями, связанными с сезоном-2019/2020.



«Не хочу ни на кого наговаривать, но говорю об одной суперзвезде, никогда ранее не видел его в плохой форме. Но сейчас он не в лучшей форме. Учитывая „пузырь“ и всё остальное, это был сложный сезон. Многим приходится непросто после прошлого сезона», — приводит слова Дрэймонда Грина Reddit.



Напомним, сезон-2019/2020 в НБА был остановлен в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. 31 июля 2020 года регулярный сезон возобновился в «пузыре» в Орландо (США).



Новый сезон лиги стартовал 22 декабря 2020 года и продлится до июля 2021 года.