Женская сборная России разгромила Швейцарию «+56» и выиграла группу квалификации Евро

В Оренбурге в матче квалификации чемпионата Европы по баскетболу среди женщин встречались команды России и Швейцарии.



Первая четверть прошла под диктовку российской команды — хозяйки паркета повели по итогам первой десятиминутки со счётом 27:14. Во второй четверти сильнее также оказались россиянки, позволившие соперницам набрать девять очков за 10 минут. К большому перерыву исход встречи был решён — счёт на табло был 49:23. В третьей четверти россиянки увеличили преимущество до 48 очков, а в заключительном игровом отрезке поставили точку в разгроме — 103:47 в пользу сборной России.



Самой результативной в составе победительниц стала Мария Вадеева, оформившая дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов. В составе сборной Швейцарии 11 очков набрала Эмма Шардон. Сборная России вышла на ЧЕ с первого места в группе.