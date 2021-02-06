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Женская сборная России разгромила Швейцарию «+56» и выиграла группу квалификации Евро

Женская сборная России разгромила Швейцарию «+56» и выиграла группу квалификации Евро
Баскетбол / Сборная России 0
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В Оренбурге в матче квалификации чемпионата Европы по баскетболу среди женщин встречались команды России и Швейцарии.

Первая четверть прошла под диктовку российской команды — хозяйки паркета повели по итогам первой десятиминутки со счётом 27:14. Во второй четверти сильнее также оказались россиянки, позволившие соперницам набрать девять очков за 10 минут. К большому перерыву исход встречи был решён — счёт на табло был 49:23. В третьей четверти россиянки увеличили преимущество до 48 очков, а в заключительном игровом отрезке поставили точку в разгроме — 103:47 в пользу сборной России.

Самой результативной в составе победительниц стала Мария Вадеева, оформившая дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов. В составе сборной Швейцарии 11 очков набрала Эмма Шардон. Сборная России вышла на ЧЕ с первого места в группе.

ЧЕ-2021 (ж) - квалификация. Группа C. 6-й тур
06 февраля 2021, суббота. 17:30 МСК
Россия
Окончен
103 : 47
Швейцария
Россия: Вадеева - 25, Мусина - 16, Кирильчук - 13, Комарова - 10, Шабанова - 9, Абайбурова - 8, Repnikova - 6, Голдырева - 5, Федоренкова - 5, Шилова - 4, Тихоненко - 2, Буровая
Швейцария: Шардон - 11, Франкина - 10, Херминъярд - 9, Фора - 7, Туми - 6, Клеман - 2, Руга - 2, Брюше, Жако, Марго, Стоянов, Шварц
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