Источник: ЦСКА согласовал контракт с центровым Майклом Эриком

ЦСКА согласовал контракт с нигерийским центровым «Тюрк Телекома» Майклом Эриком, сообщает инсайдер Чема Де Лукас на своей странице в «Твиттере».



У Эрика есть опыт выступления в Евролиге в составе «Дарушшафаки» (Турция) и «Басконии» (Испания). Эрик стал чемпионом Еврокубка-2017/2018 в составе турецкого клуба. В ЦСКА нигериец призван заменить центрового Николу Милутинова, который выбыл из строя до конца сезона из-за травмы спины.

«Как всегда, с улыбкой читаем фейковые новости про игроков, с которыми якобы ведём переговоры, особенно смешно читать про тех, кто отказал ЦСКА. Мы рассматриваем варианты усиления состава, но все прогнозы «экспертов» про кандидатов ничего, кроме удивления, не вызывают», — заявлял ранее президент ЦСКА Андрей Ватутин о вариантах усиления на позицию центрового.