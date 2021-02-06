Звёзды НБА отреагировали на снятие Кевина Дюранта с площадки в разгар матча

Игроки НБА отреагировали на снятие форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта с площадки в разгар матча регулярного чемпионата с «Торонто Рэпторс» (117:123).



Защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс Си Джей Макколлум остался в недоумении от ситуации.



«Брат играл, а в середине матча был вынужден покинуть площадку?» — написал Макколлум в своём «твиттере».



Защитник «Атланта Хоукс» Трэй Янг также смущён таким решением клуба.



«Как Дюрант мог выбыть таким образом?» — написал Янг в «Твиттере».



Дюрант начал игру на скамейке запасных из-за неубедительного теста на COVID-19 у человека, с которым он контактировал в пятницу. Позже этот человек сдал положительный тест на коронавирус, что привело к снятию Дюранта с площадки в разгар матча. Кевин успел провести на площадке 19 минут, набрал 8 очков, собрал 6 подборов и отдал 5 передач. Дюрант в этом сезоне пропустил три матча из-за протокола по отслеживанию контактов. Игрок перенёс коронавирус в марте прошлого года. Форвард не полетит с командой в Филадельфию на матч с «Сиксерс».