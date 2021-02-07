57 очков Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения «Далласу»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Даллас Маверикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Матч завершился победой хозяев паркета со счётом 134:132.
Самый значительный вклад в победу «Далласа» внёс словенский разыгрывающий Лука Дончич, отметившийся дабл-даблом – 42 очка, 7 подборов и 11 передач.
Лучшую результативность в матче продемонстрировал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 57 очков, а также 2 подбора и 5 передач.
В других матчах игрового дня «Орландо Мэджик» уступил «Чикаго Буллз» (92:118), «Филадельфия Сиксерс» обыграл «Бруклин Нетс» (124:108), «Атланта Хоукс» разобралась с «Торонто Рэпторс» (132:121), «Милуоки Бакс» разгромил «Кливленд Кавальерс» (124:99), «Сан-Антонио Спёрс» победил «Хьюстон Рокетс» (111:106), а «Оклахома-Сити Тандер» одолела «Миннесоту Тимбервулвз» (120:118).
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