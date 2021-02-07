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57 очков Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения «Далласу»

57 очков Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения «Далласу»
Баскетбол / НБА 0
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Даллас Маверикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Матч завершился победой хозяев паркета со счётом 134:132.

Самый значительный вклад в победу «Далласа» внёс словенский разыгрывающий Лука Дончич, отметившийся дабл-даблом – 42 очка, 7 подборов и 11 передач.

Лучшую результативность в матче продемонстрировал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 57 очков, а также 2 подбора и 5 передач.

НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
134 : 132
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Даллас Маверикс: Дончич - 42, Порзингис - 18, Ричардсон - 17, Клебер - 16, Хардуэй-младший - 11, Финни-Смит - 10, Пауэлл - 8, Брансон - 7, Бёрк - 5, Бей, Грин, Джонсон, Ивунду, Коли-Стайн, Марьянович, Терри, Хинтон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 57, Уиггинс - 22, Бэйзмор - 20, Убре - 14, Мюлдер - 8, Уонамэйкер - 5, Грин - 2, Ли - 2, Тоскано-Андерсон - 2, Крисс, Луни, Манньон, Пул, Пэскелл, Смайлагич, Томпсон, Уайзмен

В других матчах игрового дня «Орландо Мэджик» уступил «Чикаго Буллз» (92:118), «Филадельфия Сиксерс» обыграл «Бруклин Нетс» (124:108), «Атланта Хоукс» разобралась с «Торонто Рэпторс» (132:121), «Милуоки Бакс» разгромил «Кливленд Кавальерс» (124:99), «Сан-Антонио Спёрс» победил «Хьюстон Рокетс» (111:106), а «Оклахома-Сити Тандер» одолела «Миннесоту Тимбервулвз» (120:118).

НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
92 : 118
Чикаго Буллз
Чикаго
Орландо Мэджик: Вучевич - 17, Бэйкон - 16, Бамба - 14, Росс - 13, Энтони - 11, Мейсон - 10, Эннис - 6, Кларк - 3, Океке - 2, Айзек, Амину, Берч, Гордон, Картер-Уильямс, Мане, Фульц, Фурнье
Чикаго Буллз: Лавин - 39, Валентайн - 20, Уильямс - 16, Уайт - 13, Янг - 11, Саторански - 9, Темпл - 6, Гэффорд - 2, Фелисио - 2, Арчидиаконоу, Дотсон, Картер, Корнет, Маркканен, Мокока, Портер, Хатчинсон
НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
124 : 108
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 33, Харрис - 21, Симмонс - 16, Милтон - 15, Коркмаз - 13, Грин - 11, Карри - 11, Тибулл - 2, Ховард - 2, Брэдли, Джо, Макси, Пуарье, Рид, Скотт, Такер, Фергюсон
Бруклин Нетс: Харден - 26, Шамет - 22, Харрис - 14, Луваву-Кабарро - 13, Грин - 10, Браун - 7, Джордан - 6, Джонсон - 4, Кьоцца - 4, Пелле - 2, Динвидди, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Перри, Шамперт
НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
132 : 121
Торонто Рэпторс
Торонто
Атланта Хоукс: Янг - 28, Капела - 23, Коллинс - 19, Хаертер - 19, Галлинари - 14, Реддиш - 10, Хилл - 8, Снелл - 6, Оконгву - 3, Рондо - 2, Богданович, Гудвин, Данн, Мэйс, Найт, Фернанду, Хантер
Торонто Рэпторс: Буше - 29, Ванвлит - 25, Пауэлл - 20, Сиакам - 15, Лоури - 9, Джонсон - 8, Дэвис - 7, Бембри - 6, Бэйнс - 2, Ануноби, Ватанабэ, Маккоу, Томас, Уотсон, Флинн, Харрис
НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
99 : 124
Милуоки Бакс
Милуоки
Кливленд Кавальерс: Драммонд - 28, Гарлэнд - 17, Секстон - 17, Принс - 12, Уиндлер - 9, Осман - 7, Нэнс - 4, Аллен - 2, Окоро - 2, Стивенс - 1, Болден, Деллаведова, Дотсон, Лав, Макги, Уэйд
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 24, Миддлтон - 20, Холидэй - 20, Форбс - 18, Огастин - 9, Дивинченцо - 7, Лопес - 7, Коннотон - 6, Крэйг - 6, Портис - 3, Адамс - 2, Адетокунбо - 2, Дьяките, Меррилл, Нвора, Уилсон
НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
106 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Хьюстон Рокетс: Уолл - 27, Гордон - 26, Нваба - 14, Казинс - 12, Хаус - 12, Оладипо - 9, Тэйт - 4, Такер - 2, Браун, Вуд, Джонс, Куруч, Маклемор, Мартин, Портер, Томас, Экзам
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 30, Гэй - 14, Уайт - 14, Ойбанкс - 12, Мюррей - 11, Джонсон - 10, Васселл - 9, Миллз - 9, Пёлтль - 2, Бэйтс-Диоп, Джонс, Лайлз, Олдридж, Саманич, Уокер, Уэзерспун
НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
120 : 118
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Мускала - 22, Диалло - 15, Базли - 13, Дорт - 10, Маледон - 10, Уильямс - 10, Джексон - 6, Миллер - 3, Ариза, Браун, Джером, Покушевски, Роби, Хилл, Холл, Хорфорд
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 29, Эдвардс - 20, Бисли - 17, Лейман - 16, Ноуэлл - 15, Макдэниелс - 8, Рубио - 8, Маклафлин - 3, Вандербилт - 2, Дэвис, Калвер, Окоги, Расселл, Таунс, Хагенс, Эрнангомес
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