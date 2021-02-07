Кевин Дюрант принудительно помещён на карантин

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрэнт помещён в карантин на семь дней после тесного контакта с сотрудником команды, который сдал положительный тест на COVID-19, сообщает Hoops Rumors.



Главный тренер «Нетс» Стив Нэш заявил, что Дюрант присоединится к команде в следующую пятницу. Таким образом, форвард пропустит три матча. Кевин в следующий раз должен сыграть в гостях с «Голден Стэйт Уорриорз» в субботу.



В пятницу заразившийся коронавирусом сотрудник «Бруклина» три раза ездил с Дюрантом на автомобиле – в тренировочный центр, домой после тестирования и на арену на матч. Оба во время поездок не носили маску. Ранее Дюрант начал матч с «Торонто Рэпторс» на скамейке запасных из-за неубедительного теста на COVID-19 у сотрудника клуба. Позже тест сотрудника показал положительный результат, что привело к снятию Дюранта из игры прямо во время третьей четверти.

Сам Дюрант и организация «Нетс» недовольны решением НБА. Дюрант призывал лигу выпустить его на свободу, поскольку не видит в своих действиях ничего серьёзного. Дюрант перенёс коронавирус прошлой весной.