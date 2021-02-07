«Лейкерс» в двух овертаймах вырвали победу у «Детройта»

В Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором местный «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Детройт Пистонс».
В первой четверти игрокам «Пистонс» удалось захватить минимальное преимущество, выиграв отрезок с разницей в два очка — 29:27. Однако уже во второй двенадцатиминутке «Лейкерс» сумели вырваться вперёд, и на большой перерыв команды ушли при счёте 63:54 в пользу хозяев паркета.
В третьей четверти результативнее оказались игроки «Лейкерс», увеличившие перед заключительной четвертью своё преимущество до десяти очков. Четвёртый игровой отрезок остался за игроками «Детройта», которым удалось сравнять счёт и перевести встречу в овертайм.
В первом дополнительном игровом отрезке командам не удалось выявить победителя, а во второй дополнительной четверти сильнее оказались игроки «Лейкерс». Итоговый счёт встречи — 135:129 в пользу хозяев паркета.
Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 11 передач. Ещё 30 очков на свой счёт записал Энтони Дэвис. В составе «Детройта» 32 очка набрал Джерами Грант, ещё 28 очков на свой счёт записал Джош Джексон. Дабл-дабл из 22 очков и 10 передач оформил Дилон Райт.
Украинский форвард «Детройта» Святослав Михайлюк набрал 11 очков, проведя на паркете 38 минут и 43 секунды.
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