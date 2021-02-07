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«Лейкерс» в двух овертаймах вырвали победу у «Детройта»

«Лейкерс» в двух овертаймах вырвали победу у «Детройта»
Баскетбол / НБА 0
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В Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором местный «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Детройт Пистонс».

В первой четверти игрокам «Пистонс» удалось захватить минимальное преимущество, выиграв отрезок с разницей в два очка — 29:27. Однако уже во второй двенадцатиминутке «Лейкерс» сумели вырваться вперёд, и на большой перерыв команды ушли при счёте 63:54 в пользу хозяев паркета.

В третьей четверти результативнее оказались игроки «Лейкерс», увеличившие перед заключительной четвертью своё преимущество до десяти очков. Четвёртый игровой отрезок остался за игроками «Детройта», которым удалось сравнять счёт и перевести встречу в овертайм.

В первом дополнительном игровом отрезке командам не удалось выявить победителя, а во второй дополнительной четверти сильнее оказались игроки «Лейкерс». Итоговый счёт встречи — 135:129 в пользу хозяев паркета.

Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 11 передач. Ещё 30 очков на свой счёт записал Энтони Дэвис. В составе «Детройта» 32 очка набрал Джерами Грант, ещё 28 очков на свой счёт записал Джош Джексон. Дабл-дабл из 22 очков и 10 передач оформил Дилон Райт.

Украинский форвард «Детройта» Святослав Михайлюк набрал 11 очков, проведя на паркете 38 минут и 43 секунды.

НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
135 : 129
ОТ
Детройт Пистонс
Детройт
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 33, Дэвис - 30, Шрёдер - 22, Кузма - 14, Карузо - 10, Хортон-Такер - 10, Харрелл - 7, Марк Газоль - 5, Колдуэлл-Поуп - 4, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Кук, Маккинни, Моррис, Мэттьюз
Детройт Пистонс: Грант - 32, Джексон - 28, Райт - 22, Пламли - 15, Михайлюк - 11, Бей - 7, Думбуйа - 4, Ли - 4, Стюарт - 4, Макгрудер - 2, Гриффин, Джексон, Окафор, Роуз, Сирвидис, Хейз, Эллингтон
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