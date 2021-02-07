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Лука Дончич обновил уникальный рекорд в матче с «Голден Стэйт»

Лука Дончич обновил уникальный рекорд в матче с «Голден Стэйт»
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 42 очка, 11 передач, 7 подборов в матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (134:132).

Это шестая игра Дончича в карьере с 40+ очков и 10+ передач. Ни один другой игрок в истории франшизы «Маверикс» не провёл ни одной такой игры. Дончич присоединился к Марку Агирре и Дирку Новицки в качестве третьего игрока в истории франшизы, который выдал серию из 10 или более игр с 25+ очками.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Лучшую результативность в матче продемонстрировал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 57 очков, а также 2 подбора и 5 передач. Это не спало его команду от проигрыша.

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