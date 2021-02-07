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Никола Йокич покорил достижение Карима Абдул-Джаббара

Никола Йокич покорил достижение Карима Абдул-Джаббара
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич набрал рекордные в карьере 50 очков, 6 подборов, 12 передач и 3 блок-шота в матче регулярного чемпионата НБА против «Сакраменто Кингз» (114:119).

Йокич — первый центровой, набравший не менее 50 очков и 10 передач в одной игре после Карима Абдул-Джаббара 19 января 1975 года. Йокич также стал первым игроком в истории франшизы «Наггетс», покоривший статистику 50-10.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Резульативность Йокича не помогла «Денверу» выиграть. Самым результативным в составе победителей стал Де'Аарон Фокс, записав в свой актив 24 очка. Ричаун Холмс и Хассан Уайтсайд оформили по дабл-даблу.

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