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Стефен Карри обновил рекорд НБА и покорил достижение легендарного Уилта Чемберлена

Стефен Карри обновил рекорд НБА и покорил достижение легендарного Уилта Чемберлена
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» (132:134) набрал 57 очков (8/12 двухочковых, 11/19 трехочковых, 8/8 штрафных) и 5 передач.

Это 16-я игра Карри в карьере с 10 или более точных трёхочковых, что является рекордом в истории НБА. Стефен обновил свой же рекорд. Кроме того, Карри стал первым игроком в нынешнем сезоне, на счету которого более одного матча с результативностью 50+ очков. Стефен присоединился к легендарному центровому Уилту Чемберлену в качестве второго игрока «Уорриорз», несколько раз набиравшего 55+ очков в течение одного сезона.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

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