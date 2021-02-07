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Гомельский объяснил, почему «Реал» не избавляется от трёх игроков, которые являются обузой

Гомельский объяснил, почему «Реал» не избавляется от трёх игроков, которые являются обузой
Баскетбол / Евролига 0

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос о перспективах турецкого «Фенербахче» и отметил, что три игрока в составе мадридского «Реала» являются обузой — Серхио Льюль, Руди Фернандес и Фелипе Рейес.

«В „Фенербахче“ очень способный тренер. В начале сезона спад был связан с разницей в подготовке игроков. Сейчас все в форме. Как будут чувствовать себя лидеры в феврале и марте, никто не знает. Честно говоря, не верю, что „Фенербахче“ доведёт сезон до самого конца в таком темпе и форме.

А в „Реале“ такая история время от времени повторяется. Слишком сильно влияние менеджменета на тренера Пабло Ласо. Он-то прекрасно понимает, что Руди, Льюль и Рейес уже пару лет являются обузой», — написал Гомельский на своём сайте.

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