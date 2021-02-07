ЦСКА впервые проиграл четыре раза подряд в эпоху Димитриса Итудиса
ЦСКА проиграл домашний матч Единой лиги ВТБ с эстонским «Калевом» (102:107). Это поражение стало четвёртым подряд для «армейского» клуба.
Ранее, 4 февраля, московский клуб уступил в Евролиге «Валенсии» (103:105 2ОТ) и «Баварии» (66:69) 29 января. В Единой лиге ВТБ ЦСКА проиграл также «Зелёна-Гуре» (90:93) 1 февраля. Проигрыши «Калеву» и «Зелёна-Гуре» стали первыми в истории для «армейцев» в истории противостояний с этими соперниками. Впервые за семь сезонов под руководством главного тренера Димитриса Итудиса ЦСКА потерпел неудачу в 4 играх подряд. Предыдущая подобная серия была в мае 2014 года, когда «армейцев» возглавлял Этторе Мессина. ЦСКА опустился на третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с 10 победами в 14 матчах.
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