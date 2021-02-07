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«Зенит» и УНИКС победили в Единой лиге ВТБ и увеличили отрыв от ЦСКА

«Зенит» и УНИКС победили в Единой лиге ВТБ и увеличили отрыв от ЦСКА
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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В Единой лиге ВТБ завершились ещё два матча игрового дня регулярного чемпионата. В столице Беларуси «Цмоки-Минск» принимал на домашней арене «Зенит».

В первой четверти хозяева сумели навязать сопернику борьбу и уступили в ней с разницей в одно очко — 19:20. Но уже во второй десятиминутке «Зенит» прибавил и повёл с двузначным преимуществом — 49:39. В третьем игровом отрезке подопечные Паскуаля укрепили преимущество — 73:59, а в последние 10 минут встречи сумели довести дело до разгрома — 99:73. Лучшим в составе победителей стал Билли Бэрон, набравший 20 очков.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Окончен
73 : 99
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Цмоки-Минск: Клайберн - 23, Кук - 15, Викентьев - 9, Лоури - 9, Белянков - 7, Близнюк - 5, Лейманис - 2, Пустогвар - 2, Дуду - 1, Рогозенко, Стабровский, Стубеда
Зенит: Бэрон - 20, Захаров - 12, Гудайтис - 11, Зубков - 11, Пушков - 11, Пангос - 8, Трушкин - 7, Понитка - 6, Холлинс - 6, Томас - 5, Вольхин - 2, Фридзон

В параллельном матче в Саратове «Автодор» принимал УНИКС. Команда из Казани доминировала практически на протяжении всей встречи и лидировала с большим отрывом. Однако в заключительном игровом отрезке хозяева прибавили и, выиграв четверть с разницей в 16 очков, сумели избежать разгрома. Победа УНИКСа — 110:97. «Зенит» (14-1) и УНИКС (12-4) занимают два первых места в турнирной таблице, опережая ЦСКА (10-4).

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
97 : 110
УНИКС
Казань, Россия
Автодор: Клавелл - 31, Мэйсон - 16, Ристич - 14, Шакич - 14, Квитковских - 11, Старкс - 9, Михайловский - 2, Диалло, Минченко, Петенев, Пранаускис, Салтыков
УНИКС: Смит - 29, Канаан - 18, Колесников - 17, Морган - 14, Теодор - 12, Уайт - 11, Клименко - 4, Жбанов - 2, Узинский - 2, Браун - 1, Разумов, Сергеев
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