«Зенит» и УНИКС победили в Единой лиге ВТБ и увеличили отрыв от ЦСКА

В Единой лиге ВТБ завершились ещё два матча игрового дня регулярного чемпионата. В столице Беларуси «Цмоки-Минск» принимал на домашней арене «Зенит».

В первой четверти хозяева сумели навязать сопернику борьбу и уступили в ней с разницей в одно очко — 19:20. Но уже во второй десятиминутке «Зенит» прибавил и повёл с двузначным преимуществом — 49:39. В третьем игровом отрезке подопечные Паскуаля укрепили преимущество — 73:59, а в последние 10 минут встречи сумели довести дело до разгрома — 99:73. Лучшим в составе победителей стал Билли Бэрон, набравший 20 очков.

В параллельном матче в Саратове «Автодор» принимал УНИКС. Команда из Казани доминировала практически на протяжении всей встречи и лидировала с большим отрывом. Однако в заключительном игровом отрезке хозяева прибавили и, выиграв четверть с разницей в 16 очков, сумели избежать разгрома. Победа УНИКСа — 110:97. «Зенит» (14-1) и УНИКС (12-4) занимают два первых места в турнирной таблице, опережая ЦСКА (10-4).