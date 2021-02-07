Евгений Пашутин: Швед, Мики, Макколлум, Бертанс ведут игру «Химок»

Завтра, 8 февраля, в Единой лиге ВТБ состоится матч регулярного чемпионата между «Химками» и «Локомотивом-Кубань». Ожиданиями от встречи поделился наставник «железнодорожников» Евгений Пашутин, отметивший сильные стороны команды из Московской области.

"«Химки» – мобильная команда. У них немного изменился состав, но они по-прежнему очень опасны. Швед, Мики, Макколлум, Бертанс ведут игру. Возможно, сыграет Тимма, который относится к ключевым игрокам. Большая роль сейчас и у российских игроков. Моня, Вяльцев, Зайцев, Воронов и Валиев сейчас в хорошей форме. Нам нужно подойти очень серьёзно к этому матчу, быть внимательными все 40 минут, затруднить игру снайперам на периметре, выиграть подбор.

Нам нужно играть в скоростной, но умный баскетбол. Сохранять баланс между быстрыми переходами и позиционным нападением. Мы должны двигать мяч, находить слабые стороны соперника и использовать их. Хотим порадовать болельщиков качественной игрой, отдадим все силы, чтобы выиграть. Будем играть только на победу", — приводит слова Пашутина официальный сайт «Локомотива-Кубань».