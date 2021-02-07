«Ненавижу». Стив Керр жёстко раскритиковал НБА за момент с Лукой Дончичем

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр остался недоволен судейством матча с «Даллас Маверикс», посетовав на правила, заставляющие судей фиксировать фол в пользу атакующих практически в каждом спорном эпизоде. Керр акцентировал внимание на эпизоде, когда защитник «Далласа» Лука Дончич пролетел метр, врезался в соперника и при этом фол получил баскетболист «Уорриорз».

«Я даже не обвиняю рефери. Ненавижу правила лиги. Да, наши игроки тоже извлекают из этого выгоду. Но для меня это не баскетбол. Когда человек просто проходит на метр вперёд, чтобы нарваться на фол, не думаю, что это заслуживает того, чтобы давать ему возможность пробивать штрафные.

Лига проделала большую работу, но ситуация выходит из-под контроля, когда атакующий может прыгнуть на метр вперёд и заработать фол в свою пользу. Мы должны дать какое-то преимущество обороняющимся. Знаю, что судьи обязаны давать фолы, так как у них есть инструкция лиги. Так что не виню их", — приводит слова специалиста Parlons Basket.