«Нью-Йорк» выменял бывшего MVP НБА

Руководство «Нью-Йорк Никс» договорилось с «Детройт Пистонс» об обмене разыгрывающего защитника, MVP 2011 года Деррика Роуза, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Команда из Мичигана за баскетболиста получит Денниса Смита, а также драфт-пики.

Роуз является одним из самых талантливых игроков своего поколения. Однако несколько тяжёлых травм притормозило развитие его карьеры. В кондиции, близкие к оптимальным, он вернулся в последние 1,5 года. В нынешнем регулярном чемпионате Деррик принял участие в 15 матчах, набирая в них 14,2 очка и собирая 4,2 передачи.

Всего в регулярных чемпионатах на его счету 611 матчей, в которых он набирал 18,7 очка, собирал 3,4 подбора и совершал 5,6 передачи.