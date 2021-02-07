«Нью-Йорк» выменял бывшего MVP НБА
Руководство «Нью-Йорк Никс» договорилось с «Детройт Пистонс» об обмене разыгрывающего защитника, MVP 2011 года Деррика Роуза, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Команда из Мичигана за баскетболиста получит Денниса Смита, а также драфт-пики.
Роуз является одним из самых талантливых игроков своего поколения. Однако несколько тяжёлых травм притормозило развитие его карьеры. В кондиции, близкие к оптимальным, он вернулся в последние 1,5 года. В нынешнем регулярном чемпионате Деррик принял участие в 15 матчах, набирая в них 14,2 очка и собирая 4,2 передачи.
Всего в регулярных чемпионатах на его счету 611 матчей, в которых он набирал 18,7 очка, собирал 3,4 подбора и совершал 5,6 передачи.
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