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Гомельский: Итудис свой ресурс исчерпал

Гомельский: Итудис свой ресурс исчерпал
Баскетбол / Евролига 0

Известный комментатор Владимир Гомельский считает, что главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис уже не даст результата на занимаемой должности. Отвечая на вопрос одного из болельщиков, не лучше ли клубу расстаться со специалистом, Гомельский ответил утвердительно.

«К сожалению, да. Расставание — лучший исход. Итудис свой ресурс исчерпал. За результат команды отвечает тренер. И если дело не только в баскетболе, то чем же занимается тренерский штаб с Итудисом во главе. Нужно выбираться из ямы по ОФП, по психологическому состоянию, вынести, наконец, сор из избы», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, 7 февраля ЦСКА впервые в истории клуба проиграл таллинскому «Калеву». Это поражение стало для команды четвёртым кряду.

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