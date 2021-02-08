«Финикс» обыграл «Бостон», «Клипперс» проиграли «Сакраменто»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» дома победил «Бостон Селтикс» со счётом 100:91.
Лучшими в составе «Финикса» были Микал Бриджес (19 очков и 9 подборов), Девин Букер (18 очков и 11 передач) и Кэмерон Джонсон (17 очков). У «Бостона» самыми результативными на площадке стали Джейсон Тейтум (23 очка), Кемба Уокер (14 очков) и Даниэль Тайс (12 очков).
Следующий матч 9 февраля «Финикс» проведёт дома с «Кливленд Кавальерс», а «Бостон» 10 февраля на выезде сыграет с «Ютой Джаз».
В другом матче чемпионата «Сакраменто Кингз» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 113:110.
Лучшими в составе «Кингз» на паркете были Де'Арон Фокс (36 очков), Бадди Хилд (22 очка и 9 подборов) и Ричаун Холмс (12 очков и 10 подборов). У «Клипперс» самыми заметными на площадке были Лу Уильямс (23 очка), Кавай Леонард (20 очков и 10 подборов) и Маркус Моррис (16 очков).
В следующем матче «Сакарменто» 10 февраля примет «Филадельфию Сиксерс», а «Клипперс» на следующий день на выезде сыграют с «Миннесотой Тимбервулвз».
- 8 февраля 2021
-
09:22
-
09:07
-
08:49
-
08:47
-
08:39
-
00:45
- 7 февраля 2021
-
23:40
-
22:45
-
21:43
-
21:02
-
19:58
-
18:32
-
17:54
-
17:48
-
17:29
-
15:59
-
14:43
-
13:57
-
12:57
-
11:49
-
10:43
-
09:27
-
09:23
-
09:21
-
09:16
-
09:13
-
07:30
-
03:31
-
00:46
- 6 февраля 2021
-
23:31
-
22:59
-
20:59
-
20:13
-
19:57
-
18:56