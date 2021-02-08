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«Финикс» обыграл «Бостон», «Клипперс» проиграли «Сакраменто»

«Финикс» обыграл «Бостон», «Клипперс» проиграли «Сакраменто»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» дома победил «Бостон Селтикс» со счётом 100:91.

Лучшими в составе «Финикса» были Микал Бриджес (19 очков и 9 подборов), Девин Букер (18 очков и 11 передач) и Кэмерон Джонсон (17 очков). У «Бостона» самыми результативными на площадке стали Джейсон Тейтум (23 очка), Кемба Уокер (14 очков) и Даниэль Тайс (12 очков).

Следующий матч 9 февраля «Финикс» проведёт дома с «Кливленд Кавальерс», а «Бостон» 10 февраля на выезде сыграет с «Ютой Джаз».

НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
100 : 91
Бостон Селтикс
Бостон
Финикс Санз: Бриджес - 19, Букер - 18, Джонсон - 17, Эйтон - 16, Пол - 15, Камински - 9, Мур - 6, Александер, Гэллоуэй, Джонс, Картер, Краудер, Надер, Пэйн, Смит, Шарич
Бостон Селтикс: Тейтум - 23, Уокер - 14, Притчард - 12, Тайс - 12, Тиг - 10, Уильямс - 10, Томпсон - 6, Эдвардс - 2, Грин - 1, Уильямс - 1, Браун, Лэнгфорд, Несмит, Оджелей, Смарт, Уотерс, Фалль

В другом матче чемпионата «Сакраменто Кингз» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 113:110.

Лучшими в составе «Кингз» на паркете были Де'Арон Фокс (36 очков), Бадди Хилд (22 очка и 9 подборов) и Ричаун Холмс (12 очков и 10 подборов). У «Клипперс» самыми заметными на площадке были Лу Уильямс (23 очка), Кавай Леонард (20 очков и 10 подборов) и Маркус Моррис (16 очков).

В следующем матче «Сакарменто» 10 февраля примет «Филадельфию Сиксерс», а «Клипперс» на следующий день на выезде сыграют с «Миннесотой Тимбервулвз».

НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 113
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 23, Леонард - 20, Моррис - 16, Джексон - 14, Зубац - 12, Кеннард - 8, Ибака - 6, Мэнн - 6, Батюм - 5, Беверли, Джордж, Кабенгеле, Коффи, Отуру, Паттерсон, Скрабб
Сакраменто Кингз: Фокс - 36, Хилд - 22, Халибёртон - 13, Холмс - 12, Багли III - 9, Уайтсайд - 6, Гай - 5, Барнс - 4, Робинсон - 4, Джозеф - 2, Бьелица, Вудард, Джеймс, Джеффрис, Мету, Паркер, Рэмси
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