Леброн Джеймс отреагировал на победу «Тампы» и Тома Брэди в Супербоуле

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил «Тампа-Бэй Бакканирс» с победой в Супербоуле и назвал квотербека команды Тома Брэди величайшим игроком в истории.
«Тампа» на своём поле обыграла «Канзас-Сити Чифс» (31:9), став победителем 55-го Супербоула. а Брэди завоевал свой седьмой чемпионский перстень.
«ТОмпа-Бэй! Брэди обладатель семи перстней. Вы знаете, кто величайший», — написал Леброн на своей странице в «Твиттере».
Брэди является абсолютным рекордсменом в истории по количеству чемпионских перстней. Предыдущие шесть титулов 43-летний квотербек завоевал в составе «Нью-Инглэнд Пэтриотс», за которых выступал 19 лет. В 2019 году Брэди на правах свободного агента перешёл в «Бакканирс» и с первой попытки стал чемпионом вместе с новой командой.
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