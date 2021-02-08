Леброн Джеймс отреагировал на победу «Тампы» и Тома Брэди в Супербоуле

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил «Тампа-Бэй Бакканирс» с победой в Супербоуле и назвал квотербека команды Тома Брэди величайшим игроком в истории.



«Тампа» на своём поле обыграла «Канзас-Сити Чифс» (31:9), став победителем 55-го Супербоула. а Брэди завоевал свой седьмой чемпионский перстень.



«ТОмпа-Бэй! Брэди обладатель семи перстней. Вы знаете, кто величайший», — написал Леброн на своей странице в «Твиттере».



Брэди является абсолютным рекордсменом в истории по количеству чемпионских перстней. Предыдущие шесть титулов 43-летний квотербек завоевал в составе «Нью-Инглэнд Пэтриотс», за которых выступал 19 лет. В 2019 году Брэди на правах свободного агента перешёл в «Бакканирс» и с первой попытки стал чемпионом вместе с новой командой.