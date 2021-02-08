Главный тренер «Реала» повторил рекорд по числу матчей во главе клуба

Пабло Ласо сравнялся с легендарным Мануэлем (Лоло) Сайнсом по количеству матчей на посту главного тренера мадридского «Реала». Об этом сообщает Eurohoops.

Встреча 23-го тура ACB c «Эстудиантесом» стала для Ласо 734-й в качестве наставника «Реала». Сайнс покорил эту отметку в 1989 году после 14 сезонов у руля мадридской команды. 53-летнему Ласо потребовалось для этого 10 лет.

Ласо возглавил «Реал» в 2011 году. На его счету 399 матчей в ACB, 25 – в Кубке Испании, 16 – в Суперкубке, 292 – в Евролиге и два – в Межконтинентальном кубке. Под руководством Ласо «Реал» завоевал 20 титулов, свыше 77 процентов матчей команды заканчивались победами. Во главе с ним мадридцы дважды выиграли Евролигу (2015 и 2018).