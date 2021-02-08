Деннис Родман сфотографировался со звёздной актрисой фильмов для взрослых

Актриса Тиана Трамп, которая снимается в фильмах для взрослых, опубликовала на своей странице в «Твиттере» две фотографии, на которых она позирует вместе с одной из легенд «Чикаго Буллз» 1990-х Деннисом Родманом.



«Привет», — написала она под снимками.

Фото доступны на странице Тианы Трамп в «Твиттере».

Деннис завершил свою карьеру в 2000 году. За время выступлений в НБА он пять раз становился чемпионом в составе «Детройт Пистонс» и «Чикаго Буллз». Родман дважды признавался лучшим оборонительным игроком лиги и семь раз входил в сборную всех звёзд защиты. 1 апреля 2011 года «Детройт Пистонс» вывели из обращения майку с 10-м номером, под которым он играл в команде. 12 августа 2011-го спортсмен был введён в баскетбольный Зал славы.