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Милош Теодосич забросил мяч после феноменального перевода за спиной у соперника

Милош Теодосич забросил мяч после феноменального перевода за спиной у соперника
Баскетбол / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Разыгрывающий «Виртуса» Милош Теодосич выполнил потрясающий финт в первой четверти матча чемпионата Италии с «Реджо-Эмилией».

Сербский плеймейкер прошёл в трёхсекундную зону, за спиной у соперника переложил мяч с правой руки на левую и отправил его точно в корзину.

Права на видео принадлежат FIP. Видео можно посмотреть в "инстаграме" legabasketa.

В январе Теодосич был признан MVP регулярного чемпионата Еврокубка, он стал первым двукратным обладателем этой награды. Милош выступал за ЦСКА с 2011 по 2017 год. В составе «армейцев» он выиграл Евролигу в 2016-м. Также на счету баскетболиста шесть титулов в Единой лиге ВТБ. После ухода из ЦСКА Теодосич на протяжении двух сезонов выступал за клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс», а в межсезонье-2019 подписал контракт с «Виртусом Болонья».

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