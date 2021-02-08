Милош Теодосич забросил мяч после феноменального перевода за спиной у соперника

Разыгрывающий «Виртуса» Милош Теодосич выполнил потрясающий финт в первой четверти матча чемпионата Италии с «Реджо-Эмилией».

Сербский плеймейкер прошёл в трёхсекундную зону, за спиной у соперника переложил мяч с правой руки на левую и отправил его точно в корзину.

Права на видео принадлежат FIP. Видео можно посмотреть в "инстаграме" legabasketa.

В январе Теодосич был признан MVP регулярного чемпионата Еврокубка, он стал первым двукратным обладателем этой награды. Милош выступал за ЦСКА с 2011 по 2017 год. В составе «армейцев» он выиграл Евролигу в 2016-м. Также на счету баскетболиста шесть титулов в Единой лиге ВТБ. После ухода из ЦСКА Теодосич на протяжении двух сезонов выступал за клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс», а в межсезонье-2019 подписал контракт с «Виртусом Болонья».