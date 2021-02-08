Энтони Дэвис испытывает дискомфорт в правом ахилле

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис может пропустить ближайший матч своей команды в регулярном чемпионате НБА с «Оклахома-Сити Тандер», звёздного баскетболиста беспокоит правый ахилл.
«Источник в лиге сообщил, что Дэвис «с высокой долей вероятности» пропустит игру с «Тандер» в качестве меры предосторожности. 27-летний игрок уже некоторое время испытывает дискомфорт. По словам собеседника, Дэвис прошёл медицинское обследование, которое подтвердило, что ахиллово сухожилие находится в хорошем состоянии. Тем не менее неприятные ощущения в правой ноге не оставляли игрока, что вызывает опасения», — сообщает ESPN.
«Лейкерс» в своём последнем матче в двух овертаймах вырвали победу у «Детройт Пистон» (135:129). Самым результативным в составе команды из Лос-Анджелеса стал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 11 передач. Ещё 30 очков на свой счёт записал Дэвис.
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