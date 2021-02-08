НБА признала ошибку в пользу «Далласа» в матче с «Голден Стэйт»

Как сообщает NBC Sports, НБА в официальном отчёте признала ошибку судей в концовке матча регулярного чемпионата НБА между «Даллас Маверикс» и «Голден Стэйт Уорриорз», который закончился победой хозяев со счётом 134:132.
За 48,6 секунды до сигнала сирены мяч покинул площадку от Кристапса Порзингиса. При счёте 128:124 он должен был достаться «Уорриорз», но судьи неправильно оценили эпизод и сохранили владение для «Далласа». Словенский разыгрывающий Лука Дончич после этого реализовал бросок из-за дуги и довёл преимущество «Маверикс» до 7 очков.
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр после матча посетовал на то, что хотел воспользоваться правом на видеоповтор, но по правилам НБА он не имел такой возможности.
Напомним, самый значительный вклад в победу «Далласа» внёс Дончич, отметившийся дабл-даблом – 42 очка, 7 подборов и 11 передач.
Лучшую результативность в матче продемонстрировал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, на его счету 57 очков, а также 2 подбора и 5 передач.
- 8 февраля 2021
-
15:25
-
15:09
-
14:55
-
13:29
-
13:16
-
12:28
-
11:49
-
11:13
-
10:58
-
10:32
-
09:55
-
09:40
-
09:22
-
09:07
-
08:49
-
08:47
-
08:39
-
00:45
- 7 февраля 2021
-
23:40
-
22:45
-
21:43
-
21:02
-
19:58
-
18:32
-
17:54
-
17:48
-
17:29
-
15:59
-
14:43
-
13:57
-
12:57
-
11:49
-
10:43
-
09:27
-
09:23