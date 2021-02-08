НБА признала ошибку в пользу «Далласа» в матче с «Голден Стэйт»

Как сообщает NBC Sports, НБА в официальном отчёте признала ошибку судей в концовке матча регулярного чемпионата НБА между «Даллас Маверикс» и «Голден Стэйт Уорриорз», который закончился победой хозяев со счётом 134:132.

За 48,6 секунды до сигнала сирены мяч покинул площадку от Кристапса Порзингиса. При счёте 128:124 он должен был достаться «Уорриорз», но судьи неправильно оценили эпизод и сохранили владение для «Далласа». Словенский разыгрывающий Лука Дончич после этого реализовал бросок из-за дуги и довёл преимущество «Маверикс» до 7 очков.

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр после матча посетовал на то, что хотел воспользоваться правом на видеоповтор, но по правилам НБА он не имел такой возможности.



Напомним, самый значительный вклад в победу «Далласа» внёс Дончич, отметившийся дабл-даблом – 42 очка, 7 подборов и 11 передач.



Лучшую результативность в матче продемонстрировал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, на его счету 57 очков, а также 2 подбора и 5 передач.