Джимми Батлер отреагировал на переход Деррика Роуза в «Нью-Йорк»

Форвард «Майами Хит» Джимми Батлер прокомментировал обмен Деррика Роуза в «Нью-Йорк Никс» к тренеру Тому Тибодо, под руководством которого они оба выступали за «Чикаго Буллз».
«Тибс снова собирает старую банду. Он чертовски хороший тренер. Я его очень уважаю. Роуз был чертовски хорошим игроком тогда и остаётся таковым сейчас. Он привнесёт чемпионский менталитет. В этом парне много энергии, это вдохновляет и очень впечатляет. Надеюсь, он уже будет в форме «Никс», когда мы встретимся с ними в следующем матче», – приводит слова Батлера Daily News.
Роуз является MVP 2011 года. Всего в регулярных чемпионатах на его счету 611 матчей, в которых он набирал 18,7 очка, собирал 3,4 подбора и совершал 5,6 передачи. Деррик был обменян в «Никс» из «Детройт Пистонс» на Денниса Смита и драфт-пики.
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